فيديو أثار الجدل.. حقيقة إصدار عملة جديدة بـ 1000 جنيه

تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لعملة بلاستيكية من فئة الـ 1000 تمت طباعتها حديثا على طريقة الـ 10 والـ 20 جنيها البلاستيكة، واللتان تم إصدارهما مؤخرا.

يذكر أن البنك المركزي المصري طرح الشهر الماضي، عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من البوليمر، والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد البنك المركزي، في بيان له، عدم إلغاء الإصدارات السابقة من ذات الفئة، واستمرار سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العملة الجديدة، دون أي تغيير.

وجاءت العملة الجديدة في ضوء الحرص على مواكبة أعلى المعايير العالمية المستخدمة في تأمين وطباعة العملات، واستمرارًا لجهود تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد بالسوق المصرية، وفقا لبيان البنك المركزي.

فيديو عملة الـ 1000 جنيه

أظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يحمل رزمة من عملة بلاستيكية أو المصنوعة من البوليمر مكتوب على الجانب العلوي منها "1000" ومرسوم عليها صورة أحد المساجد الإسلامية.

لم يظهر الكثير من تفاصيل العملة في الفيديو، حيث ظهر جزء كبير من ظهر العملة، إلا أن التفاصيل الباقية اختفت نتيجة زاوية التصوير، كما أن الشخص الذي يحمل هذه الرزمة أحكم يده عليها، ما أدى إلى إخفاء بعض التفاصيل.

تم ترويج الفيديو على أنه أول فيديو للعملة الجديدة من فئة الـ 1000 جنيه قبل الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري.

حقيقة إصدار عملة بـ 1000 جنيه

بالبحث عن أصل الفيديو، تبين أنه حقيقي والعملة الموجودة به حقيقية أيضا، إلا أنها لا تمت لمصر بصلة وليست عملة مصرية جديدة، كما تم الترويج لها بالفيديو.

العملة الموجودة بالفيديو تعود إلى دولة الإمارات وهي عملة الـ 1000 درهم والتي تم طرحها نهاية العام الماضي، حيث أصدر المصرف المركزي بالإمارات، ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 1000 درهم، مصنوعة من مادة البوليمر، وبتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية حديثة ومتطورة.

عملة 1000 درهم إماراتي

جاءت العملة الجديدة تماشياً مع رؤية القيادة السياسية، واستراتيجية الإمارات وتطلعاتها المستقبلية، وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 51.

ووفقا لبيان المصرف المركزي، ستكون الورقة النقدية الجديدة متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف الآلي في النصف الأول من عام 2023، وستستمر الورقة النقدية من فئة الـ 1000 درهم الحالية قيد التداول، لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.