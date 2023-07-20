قدم تنازلات ضخمة.. عمر السومة يرحل عن أهلي جدة

أكد تقرير صحفي، مغادرة النجم السوري عمر السومة صفوف نادي أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عمر السومة وقع مخالصة مالية مع أهلي جدة كما تنازل عن مبلغ 1.5 مليون دولار قيمة مستحقاته المالية، بالإضافة إلى قيمة المدة المتبقية في عقده مع الراقي.



وأضافت، أن عمر السومة يستعد للسفر إلى قطر خلال 48 ساعة، للانضمام إلى صفوف العربي القطري.



وكانت تقارير صحفية أكدت مؤخرا اهتمام نادي الزمالك بضم عمر السومة، لكن الأزمة المالية تمنع القلعة البيضاء من إتمام الصفقة.

ويتصدر عمر السومة ترتيب هدافي بطولة الدوري السعودي للمحترفين على مر التاريخ برصيد 144 هدف.