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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة أسبوع ثقافي بالتزامن مع تعامد الشمس على معبد هيبس بالوادي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد اليوم، الخميس، وفد وزارة الثقافة الذي يزور المحافظة بهدف التنسيق لتنظيم أسبوع ثقافي بالمحافظة في ضوء اختيارها عاصمةً للثقافة المصرية لعام ٢٠٢٣م. 

ويأتي ذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والمخرج أحمد السيد المشرف العام على برنامج (أهل مصر)، والمخرج أحمد طه المسؤول عن تنفيذ برنامج «ابدأ حلمك» الجاري تنفيذه على مسرح سينما هيبس بالخارجة، وابتسام عبدالمريد مدير فرع الثقافة بالمحافظة.

نائب محافظ الوادي الجديد تجتمع مع لجنة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وأوضحت نائب المحافظ أنّه من المزمع إقامة أسبوع ثقافي بالمحافظة تحت مظلة وزارة الثقافة خلال شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع مناسبة تعامد الشمس على معبد هيبس. 

وأشارت إلى أن الأسبوع يضم مجموعة من الفعاليات واللقاءات الثقافية والفنية المقرر عقدها بمراكز وقرى المحافظة، إضافة إلى عرض ختامي مشروع «ابدأ حلمك» الجاري إعداده، لافتةً إلى أنّه من المقرر إحياء حفل ختام ضخم على أرض معبد هيبس بالخارجة.

 

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