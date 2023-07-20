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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصنيف الفيفا| منتخب مصر يحافظ على مركزه.. وتراجع مغربي

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن تصنيف شهر يوليو للمنتخب، والذي شهد احتفاظ منتخب مصر بمركزه في تصنيف الشهر الماضي.


وجاء منتخب مصر في المركز الـ34 عالميا والخامس على مستوى القارة الإفريقية.
 

وتراجع منتخب المغرب مركزا وحيدا في التصنيف العالمي للفيفا، ليصبح في المركز الـ 14 عالميا والأول إفريقيا.


وجاء منتخب السنغال في المركز الـ 18 عالميا والثاني قاريا، وتونس في المركز الـ 31 عالميا والثالث إفريقيا، والجزائر في المركز الـ 33 عالميا والرابع قاريا.

 

أفضل 10 منتخبات في التصنيف:
 

1- الأرجنتين
2- فرنسا
3- البرازيل
4- إنجلترا
5- بلجيكا
6- كرواتيا
7- هولندا
8- إيطاليا
9- البرتغال
10- إسبانيا

فيفا منتخب مصر الاتحاد الدولي لكرة القدم مصر المغرب

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