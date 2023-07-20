تصنيف الفيفا| منتخب مصر يحافظ على مركزه.. وتراجع مغربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، عن تصنيف شهر يوليو للمنتخب، والذي شهد احتفاظ منتخب مصر بمركزه في تصنيف الشهر الماضي.



وجاء منتخب مصر في المركز الـ34 عالميا والخامس على مستوى القارة الإفريقية.



وتراجع منتخب المغرب مركزا وحيدا في التصنيف العالمي للفيفا، ليصبح في المركز الـ 14 عالميا والأول إفريقيا.



وجاء منتخب السنغال في المركز الـ 18 عالميا والثاني قاريا، وتونس في المركز الـ 31 عالميا والثالث إفريقيا، والجزائر في المركز الـ 33 عالميا والرابع قاريا.

أفضل 10 منتخبات في التصنيف:



1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- بلجيكا

6- كرواتيا

7- هولندا

8- إيطاليا

9- البرتغال

10- إسبانيا