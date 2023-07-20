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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بناء الشخصية السينمائية.. أمير كرارة يقدم ماستر كلاس بالسعودية

أمير كرارة
أمير كرارة

قدم أمير كرارة  ماستر كلاس "بناء الشخصية السينمائية"، حيث طور المتدربون مهاراتهم وتعرفوا على تجارب عملية مثرية في السعودية بتنظيم هيئة الأفلام، بحضور حوالي 200 مشاركاً من المختصين والمهتمين بصناعة الأفلام . 

وكان قد تمكن فيلم “البعبع” من بطولة أمير كرارة من تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك تذاكر السينمات المصرية، وقد حقق الفيلم ليلة  أول أمس، الثلاثاء، إيرادات بلغت 552,249 جنيه. 

وبذلك يكون إجمالي ما حققه فيلم “البعبع” من إيرادات هذا الأسبوع 5,073,420 جنيه، حيث ارتفع مجمل إيراداته بعد مرور 3 أسابيع على طرحه إلى مبلغ 33,099,279 جنيه.  

 

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فيلم “البعبع” 

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد محمود، وإنعام سالوسة، ومحمد عبد العظيم، ورحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.

تدور أحداث فيلم “البعبع” في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويُحضر نفسه للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم، واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، ليضطر أن يهرب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه. 

 

أنعام سالوسة أمير كرارة هيئة الأفلام حسين المنباوى رحاب الجمل صناعة الأفلام فيلم البعبع ياسمين صبري

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