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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أفضل الوجهات السياحية.. عروض فنية ورياضية بمهرجان العلمين الجديدة.. فيديو

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قالت ليلاس كفوزي موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى مدينة العلمين الجديدة، إن مهرجان العلمين سيشهد عرضا للأزياء لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو، وذلك في النورث سكوير في العاشر من أغسطس.

 

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وأضافت ليلاس كفوزي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك فِعالية أخرى ستنطلق في الثاني عشر من أغسطس، وهي مهرجان القاهرة للدراما، وسيتم تكريم العديد من الشخصيات المؤثرة في الدراما، وسيتم تكريم عدد كبير من الأعمال الدرامية».

 

وتابعت: «بالرغم من الأهمية الكبيرة والترويج لمهرجان العلمين، إلا أن الفائز الأكبر من كل ما يحدث في المهرجان هو قطاع السياحة، لأن السياحة جرى تنشيطها بشكل كبير جدا".

 

 وأكملت ليلاس كفوزي:" هناك أعداد كبيرة من السياح العرب والأجانب، والتقينا بأكثر من جنسية في الممشى السياحي، كما أن مدينة العلمين الجديدة واحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وخلال 5 سنوات وصلنا إلى نموذج عالمي سياحي بجمال فائق وهو ما يحسن الاقتصاد ويزيد معدلات السياحة».

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