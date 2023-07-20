بعد دعوة الصدر لإيران .. قرار عاجل من طهران بشأن السويد

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويدي لدى طهران، حيث أبلغته احتجاجها الشديد على تكرار سماح الحكومة السويدية بالإساءة إلى القرآن الكريم بحسب ما ذكرت قناة الغدير العراقية .

وكان زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدي الصدر وجه دعوة عاجلة الى جامعة الدول العربية للاجتماع في العراق أو خارجه من أجل نصرة الإسلام.

ووفق السومرية نيوز؛ دعا الصدر السعودية وإيران لاتخاذ موقف بشأن حادثة حرق القرآن في السويد.

ودعا زعيم التيار الصدري دول العالم إلى سن قانون يجرم حرق القرآن ويجعله جريمة إرهابية.

كما حث الصدر الشعوب الإسلامية لوقفة جادة وحقيقية من أجل نصرة الإسلام، مبينا أن حرق القرآن من شخص مسيحي لا يعني أنه يمثل المسيحيين.

