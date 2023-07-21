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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على شروط قسم اللغة الانجليزية بكلية الاداب

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن شروط القبول بالأقسام الداخلية للكلية للعام 2023-2024 .

وأوضحت عميدة الكلية ، شروط الالتحاق بقسم  اللغـة الانجليزية وآدابها وتتمثل فى :

 

 أولاً الثانوية العامة  عام 2023: يقبل القسم 130 طالب.

علي أن يكون الطالب حاصلا على (45 درجة) في مادة اللغة الإنجليزية.
علي أن يكون الطالب حاصلا على (45 درجة) في مادة اللغة العربية.
اجتياز الطالب لامتحان قبول تحريري باللغة الإنجليزية.
مع احتمال التعديل في ضوء مؤشرات نتائج الثانوية العامة حين صدورها .
 

ثانيا: الثانوية الإنجليزية والأمريكية 40 طالباً فقط )  .

- الثانوية الإنجليزية بحد أدنى B)) .

- الدبلومة الأمريكية بحد أدنى B)) .

- ضرورة اجتياز امتحان القبول التحريري بالإنجليزية .  

ثالثا:  بالنسبة للطلبة المحولين :

- علي ألا يزيد عدد المحولين في السنة الأولى من الكليات الأخرى عن 10 طلاب فقط.

- يقبل الطلاب الباقون المحولون من الأقسام الداخلية 10 طلاب فقط .

-  اجتياز امتحان القبول التحريري .

رابعاً: بالنسبة للطلاب الوافدين :

- اجتياز امتحان القبول التحريري .

- أن يكون الطالب حاصلا على 96% في مادة اللغة الإنجليزية ( مع شهادة تثبت دراسته لمادة اللغة الانجليزية و كلغة أولي

- ألا يتجاوز عدد الطلاب 20 طالبا.

- إفادة من الإدارة المركزية للوافدين تفيد ترشيحه لكلية الآداب – جامعة القاهرة انتظام.

- اجتياز امتحان القبول التحريري.

خامساً: بالنسبة للطلاب ذوي الهمم :

 يتم قبول ذوي الاعاقة الحركية والمكفوفين ممن يجيدون القراءة والكتابة بطريقة برايل بشرط  اجتياز امتحان القبول التحريري والمقابلة الشخصية

أداب جامعة القاهرة الالتحاق بقسم اللغة الانجليزية الآداب جامعة القاهرة الثانوية الإنجليزية والأمريكية 2023-2024

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