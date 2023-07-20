رامي جمال: عمرو دياب نمبر وان وتامر حسني فنان شاطر

أكد الفنان رامي جمال، أن الهضبة عمرو دياب هو النجم الأول بمقاييس السوق وطموحه في النجاح كبير، قائلا إن عمرو دياب نمبر وان بمقاييس السوق، وتامر حسني فنان شاطر ولكن ليس رقم واحد ولسه بدري على هذا اللقب وممكن نقول عليه نمبر بعد 40 سنة مع استمرار النجاح.

وأشار رامي جمال، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه من عشاق مدرسة محمد منير، مضيفا: "محمد منير يقدم اللي عايزة وكلام أغانيه فلسفي ومزيكته مختلفه وبيعمل اللي هو عايزة".

وتابع رامي جمال: "بشكل عام الطموح العربي قليل وأغلب البشر طموحهم مرتبط بالفلوس وده الدليل أن عمرو دياب طموحه مش فلوس ولكن طموحه أنه شخصية فنية لا تكرر".