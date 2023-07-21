القبض على شخص تعرض لسيدة وأتلف سيارتها بالقطامية



رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعوم بصورة لسيارة بها بعض التلفيات ، تضررت فيه القائمة على النشر من قيام قائد السيارة بالتعدى عليها وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.. بسبب خلاف حول أولوية المرور.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) بتضررها من (قائد سيارة) على النحو المشار إليه ، وقد تم تحديده وتبين أنه (مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بأنه بتاريخ الواقعة إصطدمت المُبلغة بسيارته، فحدث بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإحداث تلفيات بسيارتها دون التعدى عليها بالضرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.