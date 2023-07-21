عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخص تعرض لسيدة وأتلف سيارتها بالقطامية

متهم
متهم


رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مدعوم بصورة لسيارة بها بعض التلفيات ، تضررت فيه القائمة على النشر من قيام قائد السيارة بالتعدى عليها وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها حال سيرها بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.. بسبب خلاف حول أولوية المرور.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون) بتضررها من (قائد سيارة) على النحو المشار إليه ، وقد تم تحديده وتبين أنه (مقيم بمحافظة الجيزة).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بأنه بتاريخ الواقعة إصطدمت المُبلغة بسيارته، فحدث بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإحداث تلفيات بسيارتها دون التعدى عليها بالضرب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن التواصل الإجتماعي فيس بوك القبض على شخص القطامية امن القاهرة قائد سيارة فيس بوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

الأحد المقبل.. درجات الحرارة تصدم المصريين وهذا موعد انكسار الموجة

إمام عاشور فضّل الأهلي على الزمالك | مؤتمر طارئ لـ مرتضى منصور

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

يتبقى توقيع العقود.. أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي القادمة

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

ترشيحاتنا

تفاصيل مرعبة في قضية فقأ عين ممرضة بمستشفى شبرا العام | فيديو

إلى أين وصل تطوير وتوسعة المجرى الملاحي لقناة السويس؟.. تفاصيل

المريخ الأحمر والزهرة كوكب الحب والجمال يلمعان فى سماء مصر

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ماذا يحدث لمن كررها 100 مرة؟

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام زيزو للأهلي

أمين عام التعاون الخليجي يدين استمرار الاستفزازات وتدنيس المصحف في السويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحافظ على سرية بياناتك.. ياسمين عز تكشف مزايا الزواج من موظفة البنك

طقوس شيطانية واتهام بالماسونية.. كواليس إلغاء حفل ترافيس سكوت «الغامضة» في مصر

تجنب استغلال البائعين.. طريقة مبتكرة لتقشير التين الشوكي بسهولة

منزل بـ10 ملايين دولار.. أراضي وعقارات عالم الميتافيرس الافتراضي للبيع بأرقام خيالية

فيديو

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

استكماله غدا .. انقطاع التيار الكهربائي على المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور رئيس الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ