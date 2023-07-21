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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للحاصلين على شهادات جامعية .. التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم فى كلية الشرطة

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة



 

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علـى قبـول دفعـة جـديـدة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2023/2024.

وخصصت الوزارة مواعيد التقديم بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق "ذكور - اناث" وبكالريوس التربية الرياضية اناث للعام السابق 2022 والحاصلون على المؤهلات الجامعية "بكالوريوس- ليسانس- ماجستير- دكتوراه" فى التخصصات التى تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة  ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو حتى يوم الخميس 10 اغسطس 2023.

المؤهلات الجامعية المطلوبة فى كلية الشرطة 

أعلنت أكاديمية الشرطة عن التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم لكلية الشرطة هذا العام وهي :" الطب البشري ذكور وإناث ، والطب البشري دكتوراه وماجستير ذكور والعلاج الطبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكور وإناث وصيدلة بكالوريوس ذكور وإناث وطب أسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكور وإناث، وصيدلة اكلينيكية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ذكور وإناث وطب بيطري بكالوريوس ذكور وتمريض بكالوريوس ذكور واناث وهندسة وفنون تطبيقية ذكور وتجارة محاسبة وسياحة وفنادق وعلوم وتربية رياضية وموسيقية وزراعة وآداب واقتصاد وعلوم سياسية وخدمة اجتماعية وألسن وآداب".

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