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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمازون وميتا ومايكروسوفت وجوجل توافق على مطالب البيت الأبيض بشأن الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

وافقت أمازون وجوجل وميتا ومايكروسوفت وغيرها من الشركات التي تقود تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على تلبية مجموعة الضوابط التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه حصل على التزامات طوعية من سبع شركات أمريكية تهدف إلى ضمان أمان منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قبل إطلاقها، يتطلب بعض الالتزامات إشراف طرف ثالث على طريقة عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التجارية، دون توضيحات حول من سيقوم بمراجعة التكنولوجيا أو محاسبة الشركات.

اندفاع الاستثمار التجاري في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي يمكنها كتابة نص مقنع يشبه النصوص الإنسانية وإخراج صور جديدة ووسائل إعلام أخرى أثار افتتانا عاما وقلقا بشأن قدرتها على خداع الأشخاص ونشر المعلومات المضللة، من بين مخاطر أخرى.

قال البيت الأبيض في بيان إن عمالقة التكنولوجيا الأربعة، جنبا إلى جنب مع (أوبن إيه آي)، مطورة تطبيق (تشات جي بي تي) وشركتي (أنثروبيك) و(إنفليكشن إيه آي) الناشئتين، التزموا بإجراء اختبارات أمنية "أجراها جزئيا خبراء مستقلون" للحماية من المخاطر الرئيسية، مثل الأمن البيولوجي والأمن السيبراني.

التزمت الشركات أيضا بأساليب الإبلاغ عن نقاط الضعف في أنظمتها واستخدام العلامات المائية الرقمية للمساعدة في التمييز بين الصور الحقيقية والتي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وقال البيت الأبيض إن الشركات ستبلغ علنا عن العيوب والمخاطر في تقنياتهم، بما في ذلك التأثيرات على الإنصاف والتحيز.

تهدف الالتزامات الطوعية إلى أن تكون وسيلة فورية لمعالجة المخاطر قبل مسعى طويل الأجل لحمل الكونغرس على إصدار قوانين تنظم التكنولوجيا.

وأكد بعض المدافعين عن لوائح الذكاء الاصطناعي إن خطوة بايدن مجرد بداية، ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لمحاسبة الشركات ومنتجاتها.

وقال بيان صادر عن جيمس ستاير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة (كومن سينس ميديا) غير الربحية: "يشير التاريخ إلى أن العديد من شركات التكنولوجيا لا يسير فعليا وفق تعهد طوعي بالتصرف بمسؤولية ودعم اللوائح القوية".

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك، إنه سيقدم تشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي. وقد عقد عددا من الجلسات الإعلامية مع المسؤولين الحكوميين لتثقيف أعضاء مجلس الشيوخ حول قضية جذبت اهتمام الحزبين.

ودعا عدد من المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي، وذهب العديد منهم إلى البيت الأبيض في مايو للتحدث مع بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس ومسؤولين آخرين.

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