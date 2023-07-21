أخبار التعليم.. أماكن تسجيل الرغبات ونصائح لتجنب الأخطاء بتنسيق الجامعات ومصر تتخلص من الأمية 2030

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الجامعات 2023.. أماكن تسجيل الرغبات ونصائح لتجنب الأخطاء الشائعة

تتطلق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للالتحاق بالجامعات ،بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها. وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الطلاب عند تسجيل الرغبات ويمكن أن تعوق عملية تنسيق المرحلة الأولى وعلى الطلاب تجنبها عند بدء تلك العملية.

النسبة في تراجع ملحوظ| مصر تتخلص من الأمية 2030

أكد الدكتور محمد ناصف رئيس هيئة تعليم الكبار دعم القيادة السياسية لقضية تعليم وتعلم الكبار، مشيرا إلى أهمية دور مصر الإقليمي، وبخاصة في المنطقة العربية، وأن مصر هي قلب العروبة النابض.

دوانا بإيدينا.. جامعة عين شمس تنظم ندوة عن المشروع القومي لمشتقات البلازما

تنظم جامعة عين شمس ندوة “دوانا بإيدينا” عن المشروع القومي لمشتقات البلازما وأهميتة لدعم النظام الصحي بمصر في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس.

فيديو توضيحي حول تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

تنسيق الجامعات 2023.. أخطاء تقع فيها أثناء تسجيل الرغبات للثانوية العامة.. احذر

تستقبل معامل تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات، بعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 بأيام قليلة .

مستقبل التعليم في الوطن العربي بالمؤتمر الدولي التاسع بدراسات عليا القاهرة

تنظم كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيمان هريدي عميدة الكلية، المؤتمر الدولي التاسع للكلية والثالث للجمعية العربية للدراسات المتقدمة في المناهج العلمية بعنوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي" يومي 30 و31 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة عدد كبير من الباحثين في مجال التعليم، وفي إطار حرص الجامعة على المساهمة في الارتقاء بالتعليم وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

اللجنة العليا لجائزة أوروك تمنح وسام الشرف لنائب رئيس جامعة عين شمس

أعلنت اللجنة العليا الخاصة بجائزة أوروك الدولية التابعة لمؤسسة أوروك الثقافية ، منح وسام الشرف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم و الطلاب، وذلك بإجماع الأعضاء، ومباركة الدكتور نصير شمة سفير الفن للسلام في اليونسكو ( المشرف العام على جائزة أوروك الدولية ، وتأييد مستشار اللجنة الدكتور داليا حسين فهمي في جمهورية مصر العربية .