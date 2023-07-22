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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعرف على الخطوات الصحيحة لاختيار الكليات.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قبل نتيجة الثانوية العامة 2023 .. كليات جديدة تدخل سوق العمل |اِعرفها
يتصدر تنسيق الجامعات 2023  ، مؤشرات البحث لمعرفة الحدود الدنيا للقبول في كليات القمة للشعبة العلمية والأدبية، بالتزامن مع استعداد مكاتب التنسيق لاستقبال تقديمات طلاب الثانوية العامة عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ... تعرف على الخطوات الصحيحة لاختيار الكليات
تنسيق الدبلومات الفنية 2023..  ينتظر طلاب الدبلومات الفنية  وأولياء أمورهم الإعلان عن تنسيق المعاهد والكليات للدبلومات الفنية 2023 لكافة النوعيات، صناعي وتجاري، زراعي، فندقي، وفتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الطلاب بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للالتحاق بالتعليم الجامعي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.. وتنبيه عاجل من التعليم
ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة 2023 حاليا بحالة من القلق والترقب لحظة ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس ، لمعرفة درجاتهم وحسم مصيرهم في تنسيق الجامعات 2023

معرض للحرف اليدوية والتراثية.. وتطوير العلوم الإنسانية ومستشفى الفرنساوى| جامعة القاهرة في 7 أيام
شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع صدى البلد، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

 

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