طاير في السما.. تامر حسني يستعين بتاج في حفل العلمين الجديدة

بدأ منذ قليل المطرب تامر حسني حفلته في افتتاح الدورة الأولي من مهرجان العلمين، اليوم الجمعة.

وفاجأ تامر حسني الجمهور بالاستعانة بشخصية تاج حيث صعد على المسرح طائرا وقام بغناء أغنية ياناس ياللي فوق وهو مكبل بالأحبال من أعلي نقطة في الحفل.

وصعد منذ قليل الإعلامي شريف مدكور لتقديم حفل افتتاح مهرجان العلمين في دورته الأولي والذي يحيه تامر حسني

وتقدم شريف مدكور في بداية الحفل بالشكر الي الجمهور لحضوره الحفل منذ ساعات طويلة فيما استعرض برنامج مهرجان العلمين خلال هذه الدورة.



دخول الجمهور لحفل تامر حسني

وبدأ منذ ساعات دخول الجمهور إلي “الأرينا” استعداد لإقامة حفل تامر حسني في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتوافد عدد كبير من جمهور تامر حسني إلي مكان الحفل منذ الساعة الثانية بعد ظهر اليوم لحضور الحفل والوقوف في الصفوف الأمامية.



تامر حسني يفتتح مهرجان العلمين

ويفتتح هذه الحفلات المطرب تامر حسني حفل افتتاح مهرجان العملين الجديدة فى دورته الأولى بمنطقة الأرينا وسط حضور عدد كبير من جمهوره وبعض المشاهير.

الحفل بدأ فى تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يتواجد تامر حسني بالعملين الجديدة منذ ما يقرب من 48 ساعة لمتابعة تجهيزات الحفل والديكورات التى صممت خصيصا لهذا الحفل وقام حسام حسني شقيق تامر بطرح صورة له من أمام المسرح وعلق عليها قائلا: من تجهيزات حفل العملين الجديدة.

حفل تامر حسني