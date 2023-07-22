عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالخطوات .. طريقة سداد المخالفات المرورية للسيارات أون لاين

الاستعلام عن مخالفات
الاستعلام عن مخالفات السيارات

يقدم موقع صدى البلد خدمة لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بسداد المخالفات المرورية للسيارات عن طريق الانترنت.

أطلقت النيابة العامة خدمة خاصة للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بالسيارات وسدادها أون لاين، وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية.

الاستعلام عن مخالفات السيارات

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة لقرائه لمعرفة طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وطريقة سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة.


رابط الاستعلام عن مخالفات السيارات

توفر النيابة العامة عبر على بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة

يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات وهى:

1 -  الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW .

2 -  اختر أيقونة الاستعلامات.

3 - حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

4 - اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.

5 - اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.

6 - اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

طرق دفع مخالفات السيارة اونلاين

ولدفع مخالفات المرور عليك الدخول خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.

الاستعلام عن مخالفات المرور المخالفات المرورية النيابة العامة بوابة الحكومة المصرية خدمات المرور دفع مخالفات المرور سداد المخالفات المرورية طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

1800 جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

رغم ضم إمام عاشور| 5 صفقات "طارت" من الأهلي خلال الميركاتو الصيفي.. مفاجآت بالأسماء

مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن نادي القرن

الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار.. فيديو

الشارة والتجديد.. 4 مطالب من أحمد فتوح في جلسة الزمالك

صراع بين الأهلي والزمالك لضم بن شرقي.. وقرار اللاعب مفاجأة

ترشيحاتنا

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

أهم الأخبار| دعاء تاسوعاء وعاشوراء للزوج والأبناء..تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب ..3 أزمات في حياة رامي جمال.. 10 فوائد لـ الفاصوليا البيضاء

إحسان الترك يوجه رسالة لـ محمد رمضان: بترجاك توفي بوعدك معايا| فيديو

يجب أن نحترمه.. رامي جمال يرد على منتقدي تصريحات محمد فؤاد بالسعودية

هل يجوز قراءة الكهف يوم السبت لمن نسيها أمس الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسماك القرش تقترب من سائحة في جنوب أفريقيا.. شاهد ماذا حدث؟

مصير مأساوي لطفلة أمريكية من ذوي الهمم في حافلة مدرستها

تأجيل طرح فيلم Barbie في مصر وسط أنباء عن منعه من العرض|صور

الإيسيسكو تشارك في ورشة عمل دولية حول التعليم متعدد اللغات بأبيدجان|صور

فيديو

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

رامي جمال يكشف خزائن أسراره ويكشف سبب إصابته بمرض البهاق / فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد والصحة| ماذا سيحدث يومي الاثنين والأربعاء المقبلين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ