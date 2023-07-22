الوادي الجديد تواصل زراعة الأشجار المثمرة ضمن المبادرة الرئاسية| تفاصيل

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادى الجديد، عن استمرار تنفيذ زراعة الأشجار المثمرة في جميع مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة” على مستوى مراكز شباب المحافظة بالمراكز الإدارية الخمسة.

وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إنه تم تنفيذ مبادرة “ازرع شجرة مثمرة” ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة على مستوى مراكز شباب المحافظة بالمراكز الإدارية الخمسة.



وشملت المبادرة زراعة أشجار النخيل والزيتون وأشجار الموالح، وغيرها من الأشجار المثمرة لزيادة موارد المراكز، مشيرًا إلى انه يتم زراعة الأشجار المثمرة داخل المراكز، سواء بجوار الأسوار أو على حدود أرض المراكز أو على الأرض غير المستغلة بها.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من المبادرة توفير فرص عمل للشباب من خلال تشغيل مصانع التمور، زيادة عدد النخيل بالمحافظة زيادة الإنتاج من محصول التمور والفاكهة، وتعزيز جهود الدولة المصرية، لتوفير بيئة نظيفة ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة أنحاء الجمهورية، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.