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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق فوز قاتل في أول ظهور له

صدى البلد

قاد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، لتحقيق فوز قاتل بنتيجة 2-1 على حساب نظيره كروز أزول المكسيكي في أولى مباريات مسابقة كأس الدوريات.

وتعد هذ المرة هي الأولى التي يشارك فيها ميسي، مع فريقه إنتر ميامي بعدما دخل بديلا في الشوط الثاني.

وكانت المباراة قريبة بانتهائها بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يأتي ميسي لتنفيذ ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينجح البرغوث في هز شباك الفريق المكسيكي بهدف من ركلة حرة في الدقيقة 94، ليقود إنتر ميامي للفوز في الأمتار الأخيرة.

وبهذا الفوز حصد  غريق إنتر ميامي، أول 3 نقاط له في البطولة من أول مباراة له، ليعتلي صدارة مجموعته، التي تضم أيضا أتالانتا يونايتد.

وكان ميسي صاحب ال36 عاما قد انتقل إلى صفوف الفريق الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي في يونيو الماضي.

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ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق فوز قاتل في أول ظهور له

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