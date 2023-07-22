علي قطب: هناك أسباب كثيرة تلعب دورا في تغير المناخ والطقس

قال على قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق ، إن هناك متغيرات كثيرة تلعب دورا في تغير المناخ، متابعا: يمكننا أن نجد ارتفاع واضح في درجات الحرارة يعقبه تساقط للأمطار .



واسترسل على قطب خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك تغيرات كثيرة تؤثر على المناخ، وليس فقط التعامل البشري مع الطبيعة، موضحا: هناك تغير للمناخ واضح في نصف الكرة الشمالي الفترة الحالية.



وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث خلال السنوات القادمة، نتيجة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن كل الدراسات ليست دليلا كافيا على أن العالم سيعاني خلال السنوات القادمة، جراء التغيرات المناخية.