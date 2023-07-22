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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس المصري البورسعيدي: 8 ممرات لدخول جماهير إلى ستاد برج العرب

جماهير المصرى تبدأ
جماهير المصرى تبدأ الترحال

أكد الحسيني ابوقمر نائب رئيس النادى المصري البورسعيدي التنسيق مع أمن الاسكندرية على فتح ٨ ممرات لدخول الجماهير إلي ستاد برج العرب اليوم خلال مباراة الفريق المرتقبة مع نادى سيراميكا كليوباترا بنهائي كأس الرابطة .

وقال الحسيني أبوقمر إنه تم الاتفاق مع قيادات أمن الاسكندرية على تحديد بوابات ٦ و ٧ باستاد برج العرب لدخول جماهير النادى المصري

وشدد الحسيني ابوقمر على تأكيد قيادات أمن الاسكندرية وعلى رأسها مساعد الوزير لأمن الاسكندرية توفير الحماية الأمنية لجماهير المصري بطول الطريق من بوابات الاسكندرية وصولا إلى استاد برج العرب.

وأكد  نائب رئيس النادى المصري أن مجلس إدارة النادى فى حالة متابعة مستمرة للجماهير منذ لحظة تحركهم اليوم من بورسعيد إلى برج العرب و العودة إلى بورسعيد سالمين منصورين بأذن الله .

ووجه الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادى المصري الشكر باسم المجلس وجماهير ومشجعي النادى إلى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسكندرية والقيادات الأمنية بمحافظة الاسكندرية لتعاونهم فى تذليل جميع العقبات أمام جماهير النادى المصري خلال نهائي كأس الرابطة و المقرر إقامتها مساء اليوم السبت المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا على استاد برج العرب بمحافظة الاسكندرية.

وقال نائب رئيس المصري فى تصريحات خاصة خلال اتصال هاتفي إنه تم التواصل مع مساعد الوزير لأمن الاسكندرية من أجل التنسيق لمباراة نهائي كأس الرابطة والذى أكد توفير كل سبل التأمين للجماهير الزاحفة من بورسعيد لمؤازرة ناديها فى مباراته المهمة والمقامة على استاد برج العرب مساء السبت .

وناشد نائب رئيس النادى المصري جماهير النادى الزاحفة لدعم فريقها فى مباراته المصيرية لاستعادة أمجاد البطولات بالتحرك مبكرا من بورسعيد إلى استاد برج العرب لضمان سهولة الدخول من البوابات حرصا على سلامة الآلاف من الجماهير.  

وراهن نائب رئيس النادى المصري على وعي الجماهير العاشقة لناديها التى تتكبد مشقة الترحال لألاف الكيلو مترات من أجل دعم كيان النسور الخضر للنادى المصري رمز الوطنية وعشق أهالي المدينة الباسلة بلد الصمود.  

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واختتم الحسيني أبوقمر نائب رئيس النادى المصري تصريحاته متمنيا تحقيق الفوز و البطولة التى غابت عن بورسعيد لأكثر من ٢٥ عاما منذ اقتناص النادى المصري كأس مصر بفريق الأحلام الذي كونه رئيس النادى الحالى كامل ابوعلى وقتها ليتولى الراحل العظيم عبد الوهاب قوطة رئاسة المجلس ويحصد الكأس.

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