توك شو.. أخبار سارة بخصوص الحديد والذهب ووقف انقطاع الكهرباء ومتعب يكشف تفاصيل صفقة إمام عاشور

نشر موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعة، أبرزها فوز سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة، ومنها ما يتعلق بالأسعار وانقطاع الكهرباء..

عاجل.. تعليق هام من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

أكد د. أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه سيتم تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية سيتم البدء فى تطبيقه بدءاً من منتصف الليل اليوم لبدء فصل التيار مع مراعاة أن يتم البدء فى الفصل بمدة زمنية 10دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نادي سيراميكا كليوباترا يلعب نهائي كأس الرابطة أمام النادي المصري، مضيفا:" سيراميكا يقدم مباراة رائعة".

55 جنيها للكيلو.. اتحاد منتجي الدواجن: انخفاض في أسعار الفراخ بالأسواق

أكد ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، هناك تراجع في أسعار الدواجن في الأسواق المصرية ويصل سعر الكيلو لـ 55 جنيها ، مضيفا:" التراجع في الأسعار سببه انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة 35 % ".

يُكلف الدولة 90 قرشا.. التموين: نتتج 300 مليون رغيف خبز يوميا

أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الحكومة المصرية مازالت قادرة على تثبيت أسعار السلع التموينية.

تعليق مثير من عماد متعب عن انتقال إمام عاشور

قال الكابتن عماد متعب،لاعب النادى الأهلى السابق، إن الدورى المصرى كان من أقوى الدوريات فى كرة القدم.

وأضاف متعب خلال حواره مع برنامج "مساء دى ام سي"، احداث 2011 وغياب الجماهير عن الملاعب، وبعض الأحداث الأخرى أدت إلى ان يصبح الدورى المصري بشكل غير نموذجى.

طرح الحديد والذهب قريبًا.. «التموين» عن البورصة المصرية للسلع: تسهم في ضبط الأسعار

أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن البورصة المصرية للسلع بدأت تداول سلعة الأقماح في نوفمبر الماضي .

وقال إبراهيم عشماوي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "تم تنفيذ 63 جلسة لسلعة القمح في البورصة السلعية".