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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هدوء حذر في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب هدوء حذرا على المستويين العالمي والمحلي، بعد فترة طويلة من التذبذب شهدتها الاشهر الماضية.

أغلقت أسعار الذهب على ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، على الرغم من الهبوط الذي سيطر على حركة الذهب خلال النصف الثاني من الأسبوع بسبب تعافي الدولار.

 شهدت أسعار الذهب اليوم الاحد 23-7-2023، هدوء نسبي مع إغلاق البورصة العالمية، وسجل سعر الذهب عالميا في اغلاق أمس 1962 دولار للأوقية.

ويترقب سوق الذهب يترقب نتائج اجتماعات البنك الفيدرالي والمركزي الأوروبي والمركزي الياباني، بالإضافة إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري عن الولايات المتحدة الذي يعد مقياس التضخم المفضل للبنك الفيدرالي.

 تشير التوقعات في الأسواق إلى احتمال بنسبة تصل إلى 100% أن البنك الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة 25 نقطة أساس قبل أن يتوقف عن دورة رفع الفائدة والتشديد النقدي.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأحد 23-7-2023، ضمن نشرته الخدمية .

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هبوط جديد في ثمن الدواجن اليوم.. وهذا سعر البانية الآن

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سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2469 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2160

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1851 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 17.280 ألف جنيه للشراء بدون دمغة ومصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم

 

 سيواجه الذهب أسبوع هام قد يؤثر على تحركاته على المدى القصير، فتمسك الفيدرالي بسياسة التشديد النقدي قد تدفع الذهب إلى التراجع بشكل ملحوظ، وتوقف البنك عن التشديد وإنهاء دورة رفع الفائدة قد يدفع الذهب إلى استكمال الارتفاع وتخطي المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

 

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