تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على موعد انطلاق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية

يترقب طلاب الثانوية العامة الكشف عن مؤشرات تنسيق الكليات 2023 – 2024 ، وبشكل خاص كليات القمة التي تشملها المرحلة الأولى من التنسيق، كما أن مؤشرات تنسيق كليات أدبي 2023، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات والقيام باستقبال طلاب الثانوية العامة.
رابط نتيجة الثانوية العامة 2023
سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانًا رسمياً لإعلان رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميًا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وذلك على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد أن يتم اعتمادها رسمياً من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعد أسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .
موعد تنسيق الثانوية العامة 2023
وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق الجامعات 2023 بمراحله الثلاث لطلاب الثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.
تنسيق كليات 2023 أدبي
تنسيق كليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022 - 2023 :
كلية اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
359
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية
352
كلية ألسن كفر الشيخ
350
كلية سياسة واقتصاد السويس
349
كلية سياسة واقتصاد بني سويف
344
كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
341
كلية ألسن عين شمس
340
كلية إعلام القاهرة
339
كلية ألسن الفيوم
339
كلية إعلام المنوفية
336
كلية ألسن بني سويف
335
كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
334
كلية ألسن المنيا
333
كلية ألسن أسوان
333
كلية آثار الزقازيق بصان الحجر
332