قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موقف القلعة البيضاء من رحيل أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق في ظل اهتمام بعض الأندية التركية بالحصول على اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك أغلقت الباب أمام رحيل زيزو خاصة وأنه من العناصر المهمة بالفريق ورفضت فكرة احترافه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وتطير بعثة فريق الزمالك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد من أجل المشاركة في منافسات البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجاري .

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.