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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادِ إنجليزي يرصد 20 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، الصاعد حديثًا للبريميرليج، في التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لـ “aksam” التركي فإن شيفيلد يونايتد يرغب بقوة في التعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأشار إلى أن شيفيلد يونايتد يسعى بقوة لتعزيز الخط الهجومي قبل انطلاق الموسم المقبل بالتعاقد مع مصطفى محمد.

واختتم أن شيفيلد يونايتد رصد 20 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم مصطفى محمد خلال الميركاتو الجاري.

أرقام مصطفى محمد

يُذكر أن مصطفى محمد قد شارك مع نانت الفرنسي الموسم الماضي، في 51 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 4 آخرين.

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