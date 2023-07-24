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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة دعم الإيسيسكو لجهود جمهورية القمر في تعزيز الرعاية الصحية.. تفاصيل

الدكتور سالم المالك
الدكتور سالم المالك والدكتورة لوب ياقوت

التقى الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، الدكتورة لوب ياقوت زيدو، وزيرة الصحة والتضامن والحماية الاجتماعية والنهوض بالمرأة في جمهورية القمر المتحدة، حيث بحثا التعاون بين الجانبين في تعزيز الوعي الصحي، ودعم النساء والفتيات، وتوفير الرعاية بالصحة العامة والنفسية.

 

نتائج اللقاء

وخلال اللقاء، الذي تم يوم السبت في مدينة موروني، أكد الدكتور المالك الاهتمام الكبير الذي توليه الإيسيسكو، في رؤيتها واستراتيجية عملها، لقضايا الصحة باعتبارها مقومًا أساسيًا من مقومات تنمية المجتمع، مبرزًا جهود المنظمة في دعم الدول الأعضاء بالمجال الصحي، عبر تنفيذها العديد من البرامج والمشاريع في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والصحة، وتنظيم القوافل الطبية الاجتماعية التربوية.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة لوب التحديات التي تواجه جمهورية القمر المتحدة في مجالات الصحة الجسدية والنفسية، وقضايا المرأة والطفولة والشباب، مؤكدًة الحاجة الملحة إلى الاستفادة من دعم الإيسيسكو لتدريب العاملين في المجال الصحي، وإنشاء مراكز للعناية بالصحة النفسية للأطفال ذوي الهمم، ومراكز تأهيل ضحايا المخدرات، وأشادت بقوافل الإيسيسكو التربوية والصحية والاجتماعية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين من أجل دعم جهود الوزارة لتعزيز مكانة المرأة في جمهورية القمر المتحدة، والمساهمة في تأهيلها اقتصاديًا من خلال الأنشطة المدرة للدخل، ودعم النساء رائدات الأعمال.

الإيسيسكو مدينة موروني قضايا الصحة تنمية المجتمع تعزيز مكانة المرأة جمهورية القمر المتحدة

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