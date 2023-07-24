أحذرو هذه الأفعال| هاني الناظر يوجه روشتة لمواجهة الموجة شديدة الحرارة

وجه الدكتور هاني الناظر مدير المركز القومي للبحوث سابقا، روشتة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والموجة شديدة الحرارة والتي تضرب البلاد حاليا.



وأضاف هاني الناظر، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء الأحد، لابد من الاستحمام بماء بارد، وارتداء الملابس القطنية ذات الألوان الفاتحة وتجنب اللون الأسود، بالإضافة للتعرض للتهوية الجيدة.

الموجة شديدة الحرارة



وتابع الدكتور هاني الناظر مدير المركز القومي للبحوث سابقا، أن لا للوقوف في شمس الظهيرة بدون غطاء رأس، ولا لقلة شرب المياه، ولا لارتداء ملابس داكنة أو مصنوعة من خيوط صناعية، ولا للاستحمام بمياه ساخنة، ولا للجلوس مباشرة أمام المراوح وأجهزة التكييف بملابس مبللة بالعرق.