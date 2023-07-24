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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذروا| الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا

صدى البلد

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقرير فيديو يوضح حالة الجو اليوم الأثنين 24-7-2023، وكشفت أن هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن طقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. رطب ليلا على الأنحاء كافة، وعلى الجميع توخي الحذر من الارتفاع في درجات الحرارة.

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انكسار درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة عن حالة الطقس.. فيديو

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جاء خلال القناة عرض بيان الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين :

 

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

الاسكندرية 33 24

الإسماعيلية 39 25

 

مطروح 33 23

 

العاصمة الادارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنهــــا 38 26

 

دمنهور 37 25

وادى النطرون 39 26

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

السويس 38 26

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 37 25

نخل 38 20

كاترين 37 18

الطور 35 26

طابا 40 26

شرم الشيخ 42 30

العلمين الجديدة 33 25

السلوم 35 23

سيوة 42 24

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 41 29

شلاتين 41 30

حلايب 38 30

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 38 29

الفيوم 41 26

بني سويف 41 26

المنيا 41 25

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 45 29

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 43 30

 

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