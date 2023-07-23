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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. أحمد موسى يهنئ أبو العينين بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس الرابطة ومفاجأة من الأرصاد للمواطنين

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


أحمد موسى يهنئ أبو العينين بـ تتويج سيراميكا كليوباترا بـ كأس الرابطة
هنأ الإعلامي أحمد موسى، النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بعد الفوز بكأس رابطة الأندية.


وزير الري : مستحيل نبدأ مفاوضات سد النهضة من الأول .. فيديو
رحب الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى  بتصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد قائلاً : " رئيس وزراء إثيوبيا صرح قبل زيارته الأخيرة إلى مصر بتصريحات مختلفة عن ما كان في السابق، وتلك التصريحات كانت مبشرة.


يُكلف الدولة 90 قرشا.. التموين: نتتج 300 مليون رغيف خبز يوميا
أكد إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن الحكومة المصرية مازالت قادرة على تثبيت أسعار السلع التموينية.


55 جنيها للكيلو.. اتحاد منتجي الدواجن: انخفاض في أسعار الفراخ بالأسواق
أكد  ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، هناك تراجع في أسعار الدواجن في الأسواق المصرية ويصل سعر الكيلو لـ 55 جنيها ، مضيفا:" التراجع في الأسعار سببه انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة 35 % ".


بيان القابضة لكهرباء مصر.. أحمد موسى: مدة فصل التيار لن تزيد على ساعة
علق الإعلامي أحمد موسى،  على بيان الشركة القابضة لكهرباء مصر بخصوص مواعيد فصل التيار الكهربائي .


قبة حرارية.. الأرصاد تفاجئ المواطنين: الموجة الحارة مكملة معانا
أكدت  منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموعد انتهاء الموجة الحارة .


الزراعة للفلاحين والعمال: محدش يشتغل تحت الشمس أكتر من نص ساعة
وجه الدكتورمحمد على فهيم، رئيس مركز المناخ بوزارة الزراعة، رسائل هامة للفلاحين والعمال الذين يباشرون عملهم نهارا تحت الشمس قائلا:" محدش يقف تحت الشمس أكتر من نص ساعة وبعدها ريح شويه فى الظل".


هاني الناظر: لو قرصك قنديل البحر نفذ هذا الإجراء فورا.. فيديو
أكد الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، أن زيت بذر الكتان وبذر العنب مفيدان  للحفاظ على نضارة البشرة .


لا تخفيف أحمال للكهرباء على المصانع.. استجابة فورية من الحكومة لمطالب برلمانية

أكدت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على المصانع والصناعة المصرية بشكل كبير .

 

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