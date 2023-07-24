تصل لـ48 درجة| خبير بيئي: آثار ظاهرة "نينو" مستمرة للعام المقبل ..فيديو

تحدث الدكتور تحسين شعلة، خبير بيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، عن الآثار السلبية الناجمة من الظاهرة المناخية "نينو " التي اجتاحت العالم خلال الأيام الماضية، مضيفا أن هذه الظاهرة أحد أهم أسباب ارتفاع درجات الحرارة.

خبير بيئي: درجة الحرارة في العام المقبل ستصبح ما بين 47 و48 درجة مئوية

أضاف تحسين شعلة خبير بيئي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، عبر برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن هذه الظاهر لها آثار سلبية منها استمرار ارتفاع درجات الحرارة، مؤكداً أن آثار هذه الظاهرة "نينو" مستمرة حتى العام المقبل.

وأكد خبير بيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، أن عام 2024 سيكون أسخن وأشد حرارة من العام الجاري، ، مشيراً إلى أن درجة الحرارة في العام المقبل ستصبح ما بين 47 و48 درجة مئوية.



وأشار خبير بيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية، إلى أن العام المقبل سيشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وتستمر من 9 إلى 12 شهرا، لافتاً إلى أن منظمة الأمم المتحدة توصي بتقليل استهلاك الطاقة في ارتفاع درجات الحرارة، حيث يؤدي الخلل البيئي إلى ضرر مباشر على حياة الإنسان.

