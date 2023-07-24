من 12 ظهرًا لـ 4 عصرًا| تحذير عاجل من الأرصاد لنهاية الأسبوع

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض لـ أشعة الشمس المباشرة، من الساعة 12 ظهرًا حتى الـ 4 عصرًا، وذلك بسبب الموجة الحارة المستمرة التي تضرب البلاد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن هناك ارتفاعا أيضا في نسبة الرطوبة، وهو ما يجعل الجميع يشعر بأن درجات الحرارة أعلى من النسب المعلن عنها.

ولفتت إلي أن درجة الحرارة المحسوسة اليوم ستكون بين الـ 41 لـ 42 درجة، ولكن المعلن عنها على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون اليوم 38 درجة مئوية.

أشارت إلى أن هذه الموجة مستمرة لـ نهاية الأسبوع، وأننا نتأثر بمنخفض الهند الموسمي ومعه الكتل الهوائية المقبلة من على البحر المتوسط وهذه الكتل تكون شديدة الحرارة محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.