سفير بالأمم المتحدة سابقا: توقف اتفاق الحبوب سيؤثر بالسلب على الدول الفقيرة

قال الدكتور فاضل الزعبي، سفير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة السابق، وخبير الأمن الغذائي في مركز جنيف للدراسات، إن ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة فيما يخص بارتفاع الأسعار الذي نجم عن إيقاف العمل باتفاقية الحبوب.

وأضاف "الزعبي" خلال لقاء ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية دينا سالم، أن هذا الارتفاع سيجعل الدول التي تعاني أساسا من حالة انعدام الأمن الغذائي والدول ذات الدخل المتدني سيجعلها غير قادرة على الوصول إلى هذا الغذاء بنفس الكميات السابقة لضعف ميزانياتها العامة ومديونياتها الدولية وهذا ما يؤثر مباشرة على ما يتاح من غذاء لمواطنيها.

وتابع: "سنشهد ارتفاع من يعانون من انعدام الأمن الغذائي، خاصة أننا يجب أن نلاحظ بأن التقرير السنوي عن حالة الأمن الغذائي في العالم الذي أصدرته الفاو منذ عدة أسابيع أظهر أنه لأول مرة في عام 1922 ثبت الرقم ولم يكن هناك زيادة، كنا نتوقع أن ينقص، لكن على الأقل لم يكن هناك زيادة في أعداد الجوعى».