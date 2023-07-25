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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ظرف طارئ وكلنا في مركب واحدة.. وزارة الكهرباء تكشف سبب تكرار الانقطاع

ارشيفية
ارشيفية

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الجميع يهتم بشأن  أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قائلا: "كلنا في مركب واحدة و متأثرين بالانقطاع و ده ظرف طارئ و إنشاء الله يعدي".

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة " الحياة"، أن الوزارة تسعى دائما لتقليل مدة انقطاع التيار الكهربائي، موضحا أن البيان الذي صدر بالأمس من رئيس الوزراء كان رسالة طمأنه إلى المواطنين، مؤكدا أن انقطاع الكهرباء يكون من بداية الساعة أو قبلها بـ 5 دقائق و سينتهي في غضون ساعة فقط.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تكرار ساعة انقطاع الكهرباء يكون على مدار اليوم و يمكن أن تكون من 3 إلى 4 مرات يوميا، و تكون على حسب كل منطقة و الأحمال الموجودة بها و التخفيف اللازم و المطلوب بها، و غالبا ما يكون مواعيد الانقطاع ثابته لكل منطقة.

وأشار، إلى أن زيادة الانقطاع عن ساعة يحدث بسبب وجود العطل الموجود بالمنشئة نفسها بسبب انقطاع الكهرباء، منوها إلى أن تشغيل التكييفات و استهلاك الكهرباء بمجرد رجوعها هو المسبب الرئيسي لهذا العطل الناتج.

في حالة امتداد مدة الانقطاع عن ساعة و نصف

ونوه، إلى أنه في حالة امتداد الانقطاع لأكثر من ساعة ونصف، فيجب الاتصال بالخط الساخن 121 أو تطبيق طوارئ الكهرباء من خلال هواتف المحمول، لافتا إلى أن موعد انتهاء هذه الأزمة ستكون خلال أيام قليلة.

وتابع، “ ظرف طارئ و لكن الكل يعمل لينهي هذه الأزمة و يحلها”. 
 

 

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