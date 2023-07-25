مدحت العدل: مشروع تصنيع مشتقات البلازما له مردود واسع وهام لآلاف المرضى

انطلقت، منذ قليل، ندوة توعوية عن “المشروع القومي لمشتقات البلازما بكلية الطب في جامعة عين شمس”.

يأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي لجامعة عين شمس، حيث تنظم الجامعة ندوة توعوية عن "المشروع القومي لمشتقات البلازما وأهميتة لدعم النظام الصحي بمصر".

وقال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والشاعر، إن المشروع سيعمل على توفير العملة الصعبة، حيث إن مصر تستورد مشتقات البلازما بمبالغ كبيرة.

وأكد العدل أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية المواطن المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع النواحي، إيماناً منها بأن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ويظهر ذلك جلياً في حجم المخصصات المالية والاستثمارات العامة الموجهة لبناء الإنسان خلال الـ9 سنوات الماضية.

وأضاف أنّ "المشروع القومي لتصنيع البلازما هو أكبر من كونه مشروعًا، فهو يعتبر من أهم المشروعات التي تبنتها مصر في كل القطاعات الطبية مؤخرًا، وسيكون له مردود واسع وهام لعشرات الآلاف من المرضى".

وتستضيف الندوة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء طبيب مجدي أمين، رئيس مجلس إدارة “جريفولز إيجيبت”، والدكتور مدحت العدل، طبيب وكاتب و شاعر وسيناريست، وفضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد المعز، العالم الجليل بالأزهر الشريف.