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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استعدادا لتقديمها لمجلس الأمناء.. بلورة الصيغة النهائية لموضوعات الحوار الوطني|فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

‏قال إبراهيم عزت مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، إن جلسات الحوار الوطني ما زالت تشهد حالة من النقاش والتباين في الآراء لذلك تم مد الجلسة المتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية التي تأتي على جدول أعمال المحور السياسي.
‏وتابع “عزت”، خلال لقاء له في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، الحوار الوطني أعلن في بيان رسمي ظهر اليوم أن الحوار يعد طريقا وخطوة نحو الجمهورية الجديدة بمساحات مشتركة، منوها بأن المشاركين في الحوار الوطني مازالوا يستكملون النقاش في ما يخص بعض الموضوعات.

الجلسات الخاصة 

وأضاف أننا تابعنا خلال الأشهر الماضية في الجلسات العامة للحوار الوطني كان هناك عدد كبير من الموضوعات مع مشاركة المئات في هذه النقاشات، أما اليوم في الجلسات الخاصة هناك حوالي 15 فردا فقط في كل من اللجان المتخصصة وفي هذه الجلسات يتم بلورة وصياغة الصيغة النهائية لهذه الموضوعات استعدادا لتقديمها لمجلس أمناء الحوار الوطني ومن ثم للرئيس السيسي.

الحوار الوطني المحور السياسى الجمهورية الجديدة السيسي مجلس أمناء الحوار الوطني

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