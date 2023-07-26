مجلس جامعة مطروح يعتمد نتائج طلاب الفرق النهائية

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن المجلس اعتمد نتائج طلاب الفرقة النهائية ومنحهم الدرجة العلمية بكليات الجامعة، كما اعتمد المجلس نتائج طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة مطروح في جلسته الخامسة والستين، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأحمد حبون عضو المجلس، وذلك بمقر الحرم الجامعي الجديد.



ووافق مجلس الجامعة على منح اللقب العلمي لإثنين من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والزراعة، وإثنين من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة ومنحهم اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد، ومنح درجة الدكتوراه لعدد ستة من كلية التربية للطفولة المبكرة، منح درجة الماجستير لعدد إثنين من كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة.



وفي مستهل المجلس، رحب الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، باللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأعضاء مجلس الجامعة، مقدما لهم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد، وذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.



ووجه محافظ مطروح التهنئة لمجلس الجامعة الموقر بمناسبة العام الهجري الجديد، والاحتفال بالذكرى ال71 لثورة 23 يوليو المجيدة.



وأشاد المحافظ بجهود وأعمال التطوير بالجامعة، واستكمال أعمال إنشاء مباني الجامعة وما تمثله كصرح تعليمي كبير، مؤكدا على دعم المحافظة وأجهزتها لهذا الصرح العملاق.



كما أشادت سيادته بجهود الجامعة في التنمية والمشاركة المجتمعية لخدمة أهالي المحافظة، وخاصة جهود الجامعة في محو الأمية من خلال وحدة محو الأمية بالجامعة.