يختتم فريق الأهلي حامل اللقب لهذا الموسم، مشواره في الدوري المصري أمام المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة 30 والمباراة الأخيرة للدوري.

الأهلي يواجه المصري في ختام مشوار الدوري الممتاز

ويحتل فريث الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني السويسري صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 82 نقطة حيث توج باللقب.

بينما يحل المصري البورسعيدي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة.

واختتم الأهلي تدريباته مساء أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة المصري، في ختام الدوري الممتاز.

وشهد تدريب الأهلي ظهور عدد من الوجوه الشابة، في ظل إراحة القوة الضاربة للفريق الأحمر، استعدادا لمواجهة الداخلية في كأس مصر.