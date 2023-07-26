معهد تيودور بلهارس ينظم ورشة عمل تدريبية في مجال مناظير الجهاز الهضمي

نظم معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورشة عمل تدريبية فى مجال مناظير الجهاز الهضمي، فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتكثيف الاهتمام بالتعاون الدولى بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية والجهات الدولية، بما يساهم فى رفع قدرات الباحثين المصريين وتحسين جودة المخرجات البحثية، بالتعاون مع منظمة المناظير الدولية World Endoscopy Organization بكوريا الجنوبية.

وأشار الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة، إلى أنه تم خلال الورشة إجراء ١٨ حالة من حالات مناظير الموجات الصوتية لمختلف أمراض وأورام البنكرياس بنجاح، فضلًا عن تدريب عدد من الأطباء المصريين ومن الدول العربية، حيث تم تدريب (١٢) طبيبًا من كل من السعودية والجزائر، وتونس وفلسطين وقطر والسودان.

وأشرف على ورشة العمل كل من الدكتور معتز سري صيام رئيس الشعبة الإكلينكية الباطنية، والدكتور أيمن عبد العزيز رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد، والدكتور خالد رجب منسق الورشة، ومن الجانب الكوري، الدكتور دونج وان سيو رئيس قسم الطب الباطني مركز أسان الطبي كلية الطب جامعة أولسان بكوريا الجنوبية، ود. محمود الأنصاري، والدكتور محمود الشربيني، والدكتور أحمد صادق من أطباء قسم الجهاز الهضمى والكبد بالمعهد.

كما شارك في الورشة، عدد من أساتذة كليات الطب من بينهم؛ د. حسين عكاشة جامعة القاهرة، ود. السيد غنيم جامعة المنصورة، ود. أحمد فرحات مستشفى الكبد المصرى، والدكتور معاذ الشاعر جامعة الأزهر.

جدير بالذكر، أن معهد تيودور بلهارس للأبحاث من المراكز البحثية والطبية الرائدة في مصر والوطن العربي في مجال مناظير الجهاز الهضمي، ومن ضمنها مناظير الموجات الصوتية، ويهتم قسم الجهاز الهضمى والكبد بالمعهد بتشخيص وعلاج الأمراض المعدية المعوية والكبدية مثل البلهارسيا، الأميبا المعوية والكبدية، وتشخيص أمراض الكبد المزمنة الناجمة عن فيروسات التهاب الكبد، والكبد الدهني، والتهاب الكبد الدهني غير الكحولي، وعلاج المضاعفات التي تشمل ارتفاع ضغط الدم البابي، والاستسقاء، والتليف، والغيبوبة الكبدية، وسرطان الكبد، وملحق بالقسم وحدة مجهزة بأحدث التقنيات في مجال مناظير الجهاز الهضمي العلوي والسفلي ومناظير الموجات فوق الصوتية التشخيصية والعلاجية، كما يقوم المعهد بتوفير العناية المركزة للمواطنين من مرضى أمراض الكبد الحرجة مثل الغيبوبة الكبدية، والقئ الدموي.