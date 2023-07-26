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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خالد جلال ناعياً الشاعر شوقي حجاب: رحلت قامة فنية كبرى وأثرها باق

الشاعر الراحل شوقي
الشاعر الراحل شوقي حجاب

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي شوقي حجاب، الذي وفاته المنية صباح اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023.

وقال خالد جلال: لقد رحلت قامة فنية كبرى، لكن أثرها باق، وإرثها الفني لا يزال محفوراً في وجدان الأجيال المتعاقبة، منوهاً إلى أن أعمال الراحل الكبير التي قدمت للطفل المصري والعربي، كان لها أثرٌ كبير في تشكيل وعي الطفل، وخاصة الشخصيات التي ابتكرها في أعماله التلفزيونية والمسرحية.

 

شوقي حجاب

وُلد شوقي حجاب في 7 أغسطس عام 1946، في المطرية - الدقهلية، وشقيقه الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، كانت الكتابة للأطفال لها النصيب الأكبر في إبداعاته الفنية، سواء في مجال البرامج والدراما التلفزيونية أو  مسرح الطفل، وابتكر شخصيات "بقلظ" مع الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، و"كوكي كاك" شخصية المسلسل الذي تولى إخراجه أيضاً.

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، من بين أعماله المسرحية التي عرضت مؤخراً العرض المسرحي "فركش لما يكش" من تأليفه وإخراجه، وإنتاج مسرح القاهرة للعرائس التابع للبيت الفني للمسرح.

شوقي حجاب المخرج خالد جلال الدقهلية سيد حجاب مسرح الطفل بقلظ مسرح القاهرة للعرائس

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