نرفض تولي الحكم بالقوة.. الأمين العام للأمم المتحدة يعلق على أحداث النيجر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ،اليوم الأربعاء، على رفضه أي محاولة لتولي الحكم بالقوة في النيجر.

ودعا جوتيريش جميع الأطراف في النيجر إلى ضبط النفس.

وأفادت وسائل إعلام في النيجر، بأن وزير الداخلية حمدو سولي تم اعتقاله في فيلا مجاورة للقصر الرئاسي.

ورفض رئيس النيجر محمد بازوم، التوقيع على وثيقة الاستقالة التي عرضت عليه من مصادر أمنية.

وحسب وسائل إعلام بالنيجر، ضغط الحرس الرئاسي على الرئيس بازوم للتوقيع على الاستقالة، لكن الأخير رفض التوقيع، وسط احتجازه من قبل عناصر الحرس.

كانت وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت في وقت سابق، بأن رئيس النيجر محمد بازوم، لا يزال محتجزًا من الحرس الرئاسي، حيث فشلت المفاوضات بين حرس الرئيس والجيش لفك الحصار عنه.

وأعلن رئيس النيجر محمد بازوم، أن بعض عناصر الحرس الرئاسي يحاولون الانقلاب ضده، مؤكدًا أن الجيش سيتحرك ضدهم إذا لم يتراجعوا.

وأضاف بازوم على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن أفرادًا من الحرس الرئاسي شاركوا في “مظاهرة مناهضة للجمهوريين” وحاولوا دون جدوى الحصول على دعم قوات الأمن الأخرى.

ولفت إلى أن تحرك الحرس الرئاسي ضده ليس مدعومًا من الجيش في النيجر، مؤكدًا أنه هو وأسرته بخير.

وأشار إلى أن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم إذا لم يعودوا لرشدهم.