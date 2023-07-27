أحمد موسى يعلن خبرا عاجلا بشأن اجتماع الحكومة اليوم وبرلماني يفجّر مفاجأة بشأن أسعار السجائر.. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى بزف خبرًا عاجلًا بشأن قطع الكهرباء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن غدًا سيكون هناك اجتماع لمجلس الوزراء، وسيكون هناك حديث عن انقطاع الكهرباء، وأنه من يوم السبت لن يكون هناك قطع للكهرباء في عدة مناطق.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أنه كان في مكان صباح اليوم وقطعت الكهرباء لمدة 20 دقيقة، وأن قطع الكهرباء أمر صعب.



تفاصيل إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات.. فيديو

أعلن الدكتور محمد عبدالله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات من جانب الشركة المنظمة حفاظا على أرواح المواطنين.

وأشار المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن النقابة تأكدت من سقوط وفيات وجرحى في حفلات سابقة للمطرب العالمي، مضيفا أن المطرب كان يحرض، الحاضرين على اختراق الحواجز مما يعرضهم للأخطار.



برلماني يفجّر مفاجأة بشأن أسعار السجائر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس لم يتلق أي مشروع قانون أو أي شيء بخصوص أسعار السجائر، معلقًا: "لم يأت للمجلس أي تشريعات تتعلق بالسجائر".

عاجل| أحمد موسى يعلن مفاجأة من الحكومة للمواطنين غدًا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اليوم هناك اجتماعات لـ الوزراء، في العلمين وذلك لـ حل تحدي انقطاع الكهرباء، قبل اجتماع مجلس الوزراء غدًا.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أنه يتوقع أن يخرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويقول الحلول لـ قطع الكهرباء.



اتحاد الكرة يكشف حقيقة رحيل فيتوريا .. وموعد تسديد أموال الحكام

أكد الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك شائعات كثيرة ترددت خلال الفترة الماضية، وأن من يقول إن هناك مشاجرة حدثت اليوم بين أعضاء الاتحاد اليوم أمر غير صحيح.

أكثر من 140 مليار دولار.. أسامة ربيع يفجّر مفاجأة بشأن إيرادات قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن بناء قناة السويس واحد من أهم الملاحم التي سطرها الإنسان المصري، وأنه قادر على الوقوف أمام أي تحديات، وظهرت هذه الإمكانيات في بناء قناة السويس الجديدة، من خلال إقامة مشروع قومي وسط التفاف كبير من الشعب المصري حول القيادة السياسية.

رئيس هيئة قناة السويس يتحدث عن إيرادات القناة

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن ملحمة بناء قناة السويس، وكذلك، ملحمة إنقاذ سفينة "إيفرجيفن" ودعم وتلاحم الشعب المصري بجانب العاملين في القناة لحل هذه الأزمة، فضلا عن تلاحم الشعب المصري من أجل بناء قناة السويس الجديدة، كل تلك الأمور تؤكد أن الشعب المصري قادر على تخطي العديد من التحديات التي تواجهه.



صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

زفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة بشأن الموجة الحارة التي تضرب البلاد في الفترة الحالية، قائلة إن حدة كسر الموجة الحارة سيبدأ من يوم السبت المقبل، "إحنا استحملنا كذا يوم حر، فعادي نستحمل يومين كمان، ومن ثم نبدأ نكسر الموجة الحارة".

الأرصاد تكشف موعد عودة الأجواء الصيفية المعتادة

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "etc"، أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، تعد هي المناطق أقل حرارة في الجمهورية، حيث تسجل درجات حرارة متوسط ما بين 33 لـ 34 درجة مئوية، ولكن يكون هناك رطوبة أعلى، مناشدة بضرورة تجنب أشعة الشمس المباشرة في الفترة من 12 ظهرًا لـ 4 عصرًا.



هل ينتهي انقطاع الكهرباء غدا؟.. أحمد موسى يكشف مفاجأة عاجلة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي غدا الخميس، مضيفا: «بكرة قدامنا أمر من اثنين فيما يتعلق بتحدي الكهرباء، وهو تحدي وليس أزمة لأنه لو أزمة لاستمر قطع الكهرباء لـ10 و20 ساعة.. لكن أيضا قطع الكهرباء ساعة أو 2 مرفوضة».



مفيش 99% بالثانوية العامة.. مفاجأة للطلاب قبل إعلان النتيجة

أكد رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، أن النسبة التي حققتها الطالبة الأولى في الثانوية الأزهرية بأكثر من 99% غير موجودة في الثانوية العامة، لطبيعة امتحانات الثانوية العامة التي تعتمد على الاختيار من المتعدد مما لا يتيح للطالب تحقيق تلك النسبة، مؤكدا أنها ظاهرة صحية، معلقًا :" مفيش 99% بالثانوية العامة تاني".



ابنك ولو من راجل غيرك | صدمة في الطلاق الشفوي

أكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن هناك مؤشرات بشأن قانون الأحوال الشخصية، وأن اللجنة المسئولة عن وضع القانون استمعت لجميع الأطراف.

إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء .. والأوائل من الأرياف | فيديو

أكد رفعت فياض المتخصص في شئون التعليم، أن نتيجة الثانوية العامة، ستعلن يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، وأن نتيجة الـ 99.9% بالثانوية العامة لن تكون موجودة، مثل ما حدث في الثانوية الأزهرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الثانوية العام لن يكون بها في السنوات المقبلة نتيجة 99%، لأن هناك أسئلة كثيرة ويكون هناك نسبة 15 % لـ الطالب المتميز.

أحمد موسى: مصر تقوم بنقل الحبوب الروسية إلى القارة الأفريقية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد قمة مع الرئيس الروسي بوتين، وتم الحديث عن أشياء كثيرة منها التبادل التجاري.

برلماني : اقطعوا عني الكهرباء في البيت بس بلاش محطات رفع المياه

علق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قطع الكهرباء، قائلا :" ياريت يكون هناك تحديد لـ الأماكن التي يقطع عنها الكهرباء، و الأمكان الممنوع قطع الكهرباء عنها".