السيسي يؤكد لبوتين الحرص على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين والفيدرالي الأمريكي يرفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2001.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود

انهيار صفقة تسوية لنجل الرئيس الأمريكي مع النيابة العامة

رئيس دولة الإمارات ينعى أخاه الشيخ سعيد بن زايد

تونس.. انتشال 901 جثة لمهاجرين غارقين منذ بداية العام

حاكم مصرف لبنان: سأغادر منصبي بانتهاء ولايتي

زعيم كوريا الشمالية يلتقي وزير الدفاع الروسي



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الأنباء" على اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمة الروسية الأفريقية، حيث أكد الرئيس السيسي حرص على تطوير التعاون الثنائي بين مصر وروسيا، مشددا على أن القمة الروسية ـ الافريقية في نسختها الثانية والتي ستنطلق اليوم ستكون لها نتائج عظيمة.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي أن مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجاري مع افريقيا، حيث ان ثلث حجم التجارة مع القارة يتم مع مصر.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "القبس" أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نعى أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقالت "الراي" إن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي قال إن قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من يناير و20 تيوليو هذا العام. وقال الفقي للبرلمان إن من بين 901 جثة عُثر عليها هناك 36 تونسيا و267 مهاجرا أجنبيا، في حين أن هوية الباقين غير معروفة.

ونقلت "الوطن" عن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان قوله إنه سيغادر منصبه بانتهاء ولايته الحالية في نهاية الشهر الجاري، نافيا بذلك شائعات مستمرة عن احتمال تمديد ولايته.

دوليًا، قالت "الوطن" إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة الرئيسي، الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ العام 2001 في مواجهة التضخم، مشيرا إلى احتمال رفعه أكثر لاحقا. وقال المصرف المركزي الأمريكي أن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5,25 في المئة و5,5 في المئة، مضيفا أنه "سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية".

وأشارت "الجريدة" إلى أن تسوية كان قد عقدها هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع النيابة العامة الفدرالية، انهارت داخل محكمة في ديلاوير، حول مخالفات ضريبية طفيفة، وذلك بعد 3 ساعات دراماتيكية من المفاوضات، بعدما طرحت القاضية ميرييلين نوريكا تساؤلات حول الاتفاق الأصلي الذي بموجبه وافق نجل الرئيس الأميركي على الإقرار بالذنب في قضية احتيال ضريبي والإقرار بحيازته سلاحا غير مشروع، ما جمّد عمليا الاتفاق.

وذكرت "القبس" أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون التقى بوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الأربعاء، مشيرةً إلى أنه من شأن الاجتماع أن يعمق العلاقات بين البلدين.

وقالت "الأنباء" إن عسكريين في النيجر أعلنوا عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود، وذلك في أعقاب احتجاز الحرس الرئاسي للرئيس المنتخب محمد بازوم، وسط تنديد دولي وأممي.

وتلا الكولونيل أمادو عبد الرحمن، الذي ظهر جالساً وحوله 9 ضباط آخرين يرتدون الزي العسكري، بياناً جاء فيه أن القوات العسكرية والأمنية قررت "وضع نهاية للنظام الذي تعرفونه بسبب الوضع الأمني المتدهور ​​وسوء الإدارة". وتضمن البيان الذي ألقاه عبد الرحمن، إعلان إغلاق الحدود، وفرض حظر تجول في أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر".