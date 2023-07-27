أخبار التكنولوجيا|مارك زوكربيرج يستعد لضرب إيلون ماسك.. وسامسونج تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 5

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يقلب الموازين.. موبايل نوكيا Nokia بكاميرا 50 ميجابكسل بسعر 3400 جنيه

مع العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور يوليو وأغسطس.

أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة، عن هاتف K11 في الصين، وهو الهاتف الثاني في سلسلة K بعد هاتف Oppo K11x الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام في السوق الصيني. يشبه هاتف K11، الذي يبدو حصرياً للسوق الصيني، هاتف OnePlus Nord CE 3 5G المتاح في السوق العالمية. ويختلف الهاتفان في الأقسام الرئيسية مثل التصميم الخلفي وإمكانيات الشحن.

ميزة جديدة في واتساب هتقلب جروبات الأعياد ميلاد والأفراح

يعمل تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب WhatsApp، الذي تمتلكه شركة ميتا Meta، على إدخال عدة ميزات جديدة استجابةً لمطالب المستخدمين.

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يعطي موقع Giztop الأجنبي كوبون خصم قيمته 50 دولارًا للطلب المسبق على جهاز Lenovo Legion Y700 2023 اللوحي للألعاب. يتوفر الجهاز الذي يباع عادةً بسعر 499 دولارًا بسعر مخفض قيمته 399 دولارًا عند استخدام الكود: Y70023. يرجى ملاحظة أن الكوبون ساري المفعول حتى 15 أغسطس فقط.

نسخة من iPhone 14| موبايل Realme الجديد.. بكاميرا 108 ميجابكسل بأقل من 4000 جنيه

وصل هاتف ريلمي الجديد Realme C53 أخيرًا للبيع المفتوح على موقع Flipkart الإلكتروني و Realme Store. يتميز الجهاز بشاشة LCD بمقاس 6.74 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز وكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل.

يقترب مارك زوكربيرج خطوة أخرى من إتقان فن الجوجيتسو البرازيلي، حيث لا تزال التكهنات قائمة حول مواجهة محتملة بينه وبين إيلون ماسك في مباراة قفصية.

أعلنت شركة سامسونج Samsung، من خلال حدث Galaxy Unpacked 2023، عن الجيل الخامس من هواتفها الذكية القابلة للطي Galaxy Z Fold 5، الذي يأتي كـ خليفة للهاتف القابل للطي الأكثر مبيعًا على مستوى العالم Z Fold 4.

يتخطى 40 ألف جنيه.. سامسونج تعلن عن هاتفها الصدفي Galaxy Z Flip 5

أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن الجيل الخامس من هواتفها الذكية القابلة للطي Galaxy Z Flip 5، من خلال حدث Galaxy Unpacked 2023 الذي يقام للمرة الأولى في العاصمة الكورية سول.