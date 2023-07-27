عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|مارك زوكربيرج يستعد لضرب إيلون ماسك.. وسامسونج تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 5

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يقلب الموازين.. موبايل نوكيا Nokia بكاميرا 50 ميجابكسل بسعر 3400 جنيه

مع العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور يوليو وأغسطس.

 

أحدث موبايلات Oppo.. بسعر زهيد وكاميرا عملاقة

أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة، عن هاتف K11 في الصين، وهو الهاتف الثاني في سلسلة K بعد هاتف Oppo K11x الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام في السوق الصيني. يشبه هاتف K11، الذي يبدو حصرياً للسوق الصيني، هاتف OnePlus Nord CE 3 5G المتاح في السوق العالمية. ويختلف الهاتفان في الأقسام الرئيسية مثل التصميم الخلفي وإمكانيات الشحن. 

 

ميزة جديدة في واتساب هتقلب جروبات الأعياد ميلاد والأفراح

يعمل تطبيق المراسلة الأشهر في العالم واتساب WhatsApp، الذي تمتلكه شركة ميتا Meta، على إدخال عدة ميزات جديدة استجابةً لمطالب المستخدمين.

 

أجمل هدية لأولادك بتخفيض كبير|احصل على كود خصم من هنا لتابلت الألعاب Lenovo

يعطي موقع Giztop الأجنبي كوبون خصم قيمته 50 دولارًا للطلب المسبق على جهاز Lenovo Legion Y700 2023 اللوحي للألعاب. يتوفر الجهاز الذي يباع عادةً بسعر 499 دولارًا بسعر مخفض قيمته 399 دولارًا عند استخدام الكود: Y70023. يرجى ملاحظة أن الكوبون ساري المفعول حتى 15 أغسطس فقط.

 

نسخة من iPhone 14| موبايل Realme الجديد.. بكاميرا 108 ميجابكسل بأقل من 4000 جنيه

وصل هاتف ريلمي الجديد Realme C53 أخيرًا للبيع المفتوح على موقع Flipkart الإلكتروني و Realme Store. يتميز الجهاز بشاشة LCD بمقاس 6.74 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز وكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل.

 

مارك زوكربيرج يستعد لضرب إيلون ماسك.. تفاصيل

يقترب مارك زوكربيرج خطوة أخرى من إتقان فن الجوجيتسو البرازيلي، حيث لا تزال التكهنات قائمة حول مواجهة محتملة بينه وبين إيلون ماسك في مباراة قفصية.

 

بـ65 ألف جنيه.. سامسونج تعلن عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 5

أعلنت شركة سامسونج Samsung، من خلال حدث Galaxy Unpacked 2023، عن الجيل الخامس من هواتفها الذكية القابلة للطي Galaxy Z Fold 5، الذي يأتي كـ خليفة للهاتف القابل للطي الأكثر مبيعًا على مستوى العالم Z Fold 4.

 

يتخطى 40 ألف جنيه.. سامسونج تعلن عن هاتفها الصدفي Galaxy Z Flip 5

أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن الجيل الخامس من هواتفها الذكية القابلة للطي Galaxy Z Flip 5، من خلال حدث Galaxy Unpacked 2023 الذي يقام للمرة الأولى في العاصمة الكورية سول.

تكنولوجيا التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد عمل من المنزل.. قرارات عاجلة من الحكومة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء

مدبولي: العمل يوم الأحد أسبوعيا من المنزل بالجهات الحكومية.. وتغيير موعد المباريات

طوال أغسطس..الوزراء: العمل من المنزل للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع|تفاصيل

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

“قلم الشحات” ينقل والدة الشيبي للمستشفى| إيقاف جديد بانتظار لاعب الأهلي.. والأزمة تشتعل

رسمياً .. موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| أداة FraudGPT .. الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي وبداية عصر التهديد.. وتحذير عاجل لمستخدمي هذه الهواتف

أخبار التكنولوجيا| مسح قزحية العين.. مالك ChatGPT يعلن خطته لمواجهة تهديد انتحال الروبوتات.. وتحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب وفيسبوك

أخبار التكنولوجيا|بـ 9000 جنيه.. أفضل ثلاجة رخيصة الثمن في السوق المصري .. أرخص موبايل سامسونج تشتريه من مصر

أخبار التكنولوجيا| تطبيق Threads كابوس للخصوصية .. وتسريبات تكشف مواصفات جبارة لمنافس آيفون

ترشيحاتنا

ارتفاعات غير مسبوقة.. مدبولي: طلبنا من الأرصاد تقديم رؤية لدرجات الحرارة

الأولوية لهذا اللاعب | تعليق مثير من أوسوريو بالزمالك بشأن مباراة المنستيري

الزمالك اليوم.. فشل صفقة بوبو وأوسوريو يهدد بالرحيل وكاف يتغزل في شيفو

مدبولي: تنسيق كامل ويومي بين وزارتي الكهرباء والبترول فيما يخص تشغيل المحطات

خالد الغندور يثير الجدل بشأن انسحاب الأهلي من كأس الرابطة

إثيوبيا.. تسريح 50 ألف مقاتل من جبهة تيجراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. الرجل مهدد بضعف الخصوبة في هذه الحالات

هل سيعاقب بالحبس؟.. تحرك جديد من الشيبي يهدد مسيرة حسين الشحات

نصائح صيام عاشوراء في الحر | مش هتعطش

جزار طمع في فلوس شحات| قتله بـ17 طعنة.. وهذا ما وجده بحوزته

فيديو

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي.. فيديو

كانت في طريقها إلى القاهرة.. تفاصيل اندلاع حريق بسفينة شحن| فيديوجراف

مطلعش عبري.. معنى العبارة المكتوبة على ذراع أحد أفراد الطاقم الفني لبيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ