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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدامات عربية.. نتائج قرعة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم

أقيمت اليوم، الخميس، قرعة تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

كما تحدد التصفيات المنتخبات المتأهلة إلى أمم آسيا 2027، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في الدور الأول 20 منتخبا، تم توزيعها على عشر مواجهات، وبحيث يتقابل كل فريقين في مباراتي ذهاب وإياب يومي 12 و17 أكتوبر 2023، على أن تتأهل المنتخبات العشر التي تحقق الفوز في الدور الأول، كي تنضم إلى أعلى 26 منتخبا في التصنيف، للمنافسة في الدور الثاني تجرى تجري قرعته يوم الخميس أيضا.

 

نتائج قرعة الدور الأول

وأوقعت القرعة منتخب اليمن في مواجهة سريلانكا، في حين تتقابل أفغانستان مع منغوليا، والمالديف مع بنغلادش، وسنغافورة مع غوام.

كما تلتقي كمبوديا مع باكستان، والصين تايبيه مع تيمور الشرقية وإندونيسيا مع بروناي، وهونغ كونغ الصين مع بوتان، ونيبال مع لاوس.


قرعة الدور الثاني:

- المجموعة الأولى: قطر، الهند، الكويت، الفائز من الدور الأول 1 (أفغانستان - منغوليا).
- المجموعة الثانية: اليابان، سوريا، كوريا الشمالية، الفائز من الدور الأول 5 (ميانمار - ماكاو).
- المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، الصين، تايلاند، الفائز من الدور الأول 3 (سنغافورة - غوام).
- المجموعة الرابعة: عمان، قرغيزستان، ماليزيا، الفائز من الدور الأول 7 (الصين تايبية - تيمور الشرقية).
- المجموعة الخامسة: إيران، أوزبكستان، تركمانستان، الفائز من الدور الأول 9 (هونغ كونغ - بوتان).
- المجموعة السادسة: العراق، فيتنام، الفلبين، الفائز من الدور الأول 8 (إندونيسيا - بروناي).

- المجموعة السابعة: السعودية، الأردن، طاجيكستان، الفائز من الدور الأول 6 (كمبوديا - باكستان).

- المجموعة الثامنة: الإمارات، البحرين، الفائز من الدور الأول 4 (اليمن - سريلانكا)، الفائز من الدور الأول 10 (نيبال - لاوس).

- المجموعة التاسعة: أستراليا، فلسطين، لبنان، الفائز من الدور الأول 2 (المالديف - بنغلادش).

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026، كما تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

ومن المقرر أن تقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم خلال عام 2024، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى هذه المرحلة، على ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين سيتم تحديد المقعدين المباشرين المتبقيين لقارة آسيا عبر الملحق القاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.

في المقابل،  تنتقل المنتخبات الـ18 المتبقية من الدور الثاني لخوض الدور الثالث والنهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

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