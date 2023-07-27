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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في حضور فريق عمل أبو نسب.. محمد إمام يقبل يد شقيقه رامي

رامي إمام ومحمد عادل
رامي إمام ومحمد عادل إمام

حرص المخرج رامي إمام على توجيه كلمة شكر إلى شقيقه الأصغر محمد عادل إمام بعد الانتهاء من تصوير فيلمهما الجديد أبو نسب.

وحرص رامي إمام فى آخر يوم تصوير للفيلم على توجيه كلمة شكر لكل فريق العمل وعلى رأسهم شقيقه محمد إمام الذى بدوره قام بتقبيل يده أمام الجميع، ووسط تصفيق حاد من الجميع.

 

محمد إمام يعلن انتهاء تصوير أبو نسب 

وأعلن أمس محمد عادل إمام انتهاء تصوير فيلمه الجديد أبو نسب الذى يشارك فى بطولته بجانب ياسمين صبري وماجد الكدواني.

وكتب إمام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "الحمدلله فركش فيلم ابو نسب وده شكلي بعد ماخلصت تصوير الفيلم لسه ماقررتش میعاد نزوله .. بس تقريباً ده أحلى فيلم عملته لحد دلوقتي، عندي كلام كتير عاوز اقوله على طاقم العمل .. بس انام شوية واصحی نشوف الموضوع ده.

 

تفاصيل فيلم أبو نسب

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.


 

آخر أفلام محمد عادل إمام 

يشار إلى أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "عمهم"، وشارك في بطولته بجانب محمد إمام، كل من سيد رجب، هدى المفتى،محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

رامي امام محمد عادل امام أبو نسب انتهاء تصوير أبو نسب ياسمين صبري ماجد الكدواني

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