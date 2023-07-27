رئيس الوزراء: استيراد شحنات إضافية من المازوت بـ300 مليون دولار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تفاصيل أزمة الكهرباء وعلاقتها بنقص الغاز.

وردا علي سؤال لماذا لا يتم قطع التيار عن المناطق السياحية، قال مدبولي،:"المناطق السياحية مناطق دخل قومي للدولة وهناك سياح يدفعون بالعملة الصعبة ولو قطعنا عنهم التيار لن يأتي السياح مرة أخري إلينا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، نقلته قناة إكسترا نيوز،:"أزمة الكهرباء لا علاقة لها بما أثير من أخبار غير صحيحة حول وجود مشكلة في الغاز أو حقل ظهر أو الكميات التي تنتجها الدولة أو أن مشروعات الكهرباء التي أنشأتها الدولة لا كفاءة لها، مؤكدا أن الغاز الطبيعي ينتج بنفس الكميات، وفي شهور الصيف يتوقف تصدير الغاز بسبب زيادة حجم استهلاكنا، وبالتالي يتوقف تصديره بالكامل في الصيف وفي باقي فصول السنة تصدير الفائض.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه جرى التوافق في الدولة المصرية على مجموعة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك في أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، منها استيراد شحنات مازوت إضافية، مشيرًا إلى أن حجم ما سنستورده اعتبارا من اليوم حتى نهاية أغسطس يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، وذلك من أجل عمل توازن في الشبكة.

وأضاف : "هذه المبالغ لم تكن متاحة في موازنتنا ولم تكن مقدرة، وبالتالي، نحن نتحدث عن عبء إضافي، ولكننا سنتعاون وننسق مع البنك المركزي وسيحدث نوع من الترشيد في بعض القطاعات الأخرى حتى يتم التعامل مع شهر أغسطس".