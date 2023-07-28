اعرف سعر ومواصفات أرخص لاب توب Dell في مصر

خلال الآونة الأخيرة ارتفعت أسعار اللاب توب بشكل جنوني، ووصلت لأكثر من 50 ألف جنيه مع الأجهزة الرائدة ذات المعالجات فائقة السرعة ومتعددة المهام، ومع ذلك الفئة الأكبر من المشترين تبحث عن أفضل سعر بالتوازي مع الإمكانيات الجيدة التي تجعلها تنجز مهامها اليومية.

تعد أجهزة لاب توب "ديل" Dell من أفضل العلامات التجارية من حيث الموثوقية والاستدامة وقدرتها على التحمل وهي تحظى بسمعة طيبة وشعبية كبيرة، يستمر معك الجهاز لفترات طويلة، ولحسن الحظ تقدم هذه الشركة عدد كبير من الأجهزة المتنوعة التي تتفاوت أسعارها بشكل كبير، ومع ذلك إذا كنت تبحث عن أرخص جهاز من dell فهو يحمل اسم تجاري Dell Latitude E5450 ذات الـ 14 بوصة شاشة، الذي يكلفك 8,444 جنيه فقط.

Dell Latitude

إليك في السطور التالية كافة مواصفات جهاز ديل لاتيتيود E5450.

مواصفات Dell Latitude E5450

يأتي لاب توب ديل الأمريكي مع شاشة LCD حجمها 14 بوصة تقدم دقة وضوح 1366 في 768 بكسل بإضاءة WLED خلفية مضادة للتوهج، يعمل مع معالج من إنتل الجيل الخامس i5-5200U ثنائي النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.70 جيجا هيرتز وذاكرة مؤقتة 3 ميجابايت، مع كارت رسوميات مدمج Intel HD Graphics 520 ونظام تشغيل ويندوز 10 برو.

يحتوي جهاز ديل لاتيتيود على ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام DDR3L مع سعة تخزين 500 جيجابايت روم HDD يمكن أن يتم زيادتها لتصل إلى 1 تيرابايت من خلال تركيب هارد إضافي، كما يأتي الجهاز بنظام صوتي قوي يضمن لك مشاهدة محتويات ترفيهية نابضة بالحياة وغامرة.

يتميز الجهاز بأنه نحيف ووزنه خفيف، لا يتجاوز الـ 1.81 كجم مع أبعاد ومقاييس 0.9 × 13.2 × 9.1 بوصة، يحزم بطارية من مادة ليثيوم بوليمر 3‏ خلايا تشحن بقوة ‏38 وات، يوجد منفذ بطاقة SIM واحدة تدعم SD‏، SDHC‏، SDXC‏، مع ثلاث منافذ USB 3.0 ومنفذ HDMI ومنفذ VGA