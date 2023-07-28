تناول كمية بسيطة.. استشاري يوجه نصائح مهمة للوقاية من حساسية المانجو

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية وأمراض المناعة، عن أعراض حساسية المانجو.

وقال الحداد، إن بعض الناس لديهم حساسية تلامسية من المانجو، وبمجرد ملامسة قشرها يعاني من حكة جلدية موضوعية.

وأضاف “الحداد”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هناك شخص عندما يأكل المانجو يعاني من حكة جلدية، وأخر عندما يأكلها يعاني من صدمة حساسية وتورم في الشفتين واختناق شديد، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يعاني من مجرد الحكة الجلدية البسيطة من الممكن أن يتناول كمية بسيطة من المانجو مع الأخذ بالاعتبار أن يتناول مضادات هيستامين.

وأوضح أن الشخص الذي يعاني من صدمة حساسية فهو ممنوع منعًا باتًا من أكل المانجو لأنها قد تؤدي لتورم في الشفتين وصعوبة في التنفس واختناق وهي صدمة حساسية خطيرة علاجها يكون بالمستشفى.

