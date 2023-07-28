انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الجو اليوم

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، تقرير فيديو بشأن حالة الجو اليوم، بعد إعلان هيئة الأرصاد أن موجة الحر ستنتهي اليوم.

وأوضحت القناة أن اليوم، سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ولكن من الغد سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة اليوم تسجل 38، بانخفاض درجتين عن أمس الخميس، وأن الموجة الحارة ستنكسر غدًا.

وعرضت القناة بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 26

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 30 23

دمياط 36 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 39 25

السويس 38 26

العريش 35 25

كاترين 36 19

طابا 40 26

شلاتين 42 30

حلايب 36 31

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هو آخر يوم في الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أنه بعد أسبوعين من الارتفاع في درجات الحرارة غدًا ستنخفض.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستسجل 38 درجة، بـ انخفاض درجتين عن أمس.

ولفتت إلي أن الجو اليوم شديد الحرارة رطب، وذلك بسبب التأثر بموسم الهند الموسمي، الذي يؤثر على حالة الجو.