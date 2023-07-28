آخر يوم| أمر عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الـ 24 ساعة المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هو آخر يوم في الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أنه بعد أسبوعين من الارتفاع في درجات الحرارة غدًا ستنخفض.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستسجل 38 درجة، بـ انخفاض درجتين عن أمس.

ولفتت إلي أن الجو اليوم شديد الحرارة رطب، وذلك بسبب التأثر بموسم الهند الموسمي، الذي يؤثر على حالة الجو.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 39 25

بنهــــا 38 26

دمنهور 37 25

وادي النطرون 38 26

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 25

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 25

دمياط 36 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 39 25

السويس 38 26

العريش 35 25

رفح 35 25

رأس سدر 40 26

نخل 41 20

كاترين 36 19

الطور 38 27

طابا 40 26

شرم الشيخ 43 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 35 24

مطروح 30 23

السلوم 32 24

سيوة 38 23

رأس غارب 42 30

الغردقة 42 30

سفاجا 41 29

مرسى علم 43 30

شلاتين 42 30

حلايب 36 31

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 24

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 44 30

الأقصر 43 30

أسوان 44 28

الوادي الجديد 43 26

أبوسمبل 42 28