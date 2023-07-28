عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آخر يوم| أمر عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الـ 24 ساعة المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم هو آخر يوم في الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال هذه الفترة، موضحة أنه بعد أسبوعين من الارتفاع في درجات الحرارة غدًا ستنخفض.

txt

ارتفاعات غير مسبوقة.. مدبولي: طلبنا من الأرصاد تقديم رؤية لدرجات الحرارة

txt

عكس التوقعات.. الأرصاد تزف بشرى: أغسطس ستكون أجواؤه أفضل من يوليو

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستسجل 38 درجة، بـ انخفاض درجتين عن أمس.

ولفتت إلي أن الجو اليوم شديد الحرارة رطب، وذلك بسبب التأثر بموسم الهند الموسمي، الذي يؤثر على حالة الجو.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 38 26
العاصمة الإدارية 38 26
6 أكتوبر 39 25
بنهــــا 38 26
دمنهور 37 25
وادي النطرون 38 26
كفر الشيخ 37 25
المنصورة 37 25
الزقازيق 38 26
شبين الكوم 38 26
طنطا 37 25
دمياط 36 25
بورسعيد 36 26
الإسماعيلية 39 25
السويس 38 26
العريش 35 25
رفح 35 25
رأس سدر 40 26
نخل 41 20
كاترين 36 19
الطور 38 27
طابا 40 26
شرم الشيخ 43 30
الإسكندرية 33 24
العلمين الجديدة 35 24
مطروح 30 23
السلوم 32 24
سيوة 38 23
رأس غارب 42 30
الغردقة 42 30
سفاجا 41 29
مرسى علم 43 30
شلاتين 42 30
حلايب 36 31
أبو رماد 38 30
رأس حدربة 37 29
الفيوم 40 26
بني سويف 40 26
المنيا 41 24
أسيوط 42 26
سوهاج 43 27
قنا 44 30
الأقصر 43 30
أسوان 44 28
الوادي الجديد 43 26
أبوسمبل 42 28

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الموجة الحارة درجات الحرارة القناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

ترشيحاتنا

تعليق قوي من بركات على بيان الوداد ضد محمود البنا

احذروا التعرض للشمس.. الأرصاد تحذر مواطنين هذه الدولة العربية من الطقس

بعد الخسارة في البطولة العربية.. بركات يعلق على استقالة حسام البدري من الصفاقسي

شديد الحرارة.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيراتها في هذه المناطق

بركات يوجه رسالة لنجم الأهلي بعد رحيله عن الفريق

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الجو اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

العدوى الفيروسية في فصل الصيف تشير إلى الإصابة بـ"كورونا".. تفاصيل

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ